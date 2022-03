Deluxe au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

De leur album Stachelight (Janvier 2016) à Boys & Girl (Juin 2019) et Boys & Girl Suite et Fin (Mars 2020), les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont réalisés plus de 500 dates en France (Francofolies, Printemps de Bourges, Dour, Garorock, Solidays, Montreux Jazz Festival, Paléo, Vieilles Charrues…) et dans le monde (Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume- Uni, Chine, USA, Australie…).

Profitant du confinement pour rejouer ses classiques, Deluxe sortait en Juillet 2020 un nouvel album « En Confinement », les revoilà avec un nouvel opus « Moustache Gracias ». Tout frais, tout neuf, que le groupe défendra à Toulouse sur la scène du Bikini pour dates .

Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif.

Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur.

Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu ». C’est pourquoi Toulouseblog et le Bikini vous invitent à faire la fête avec eux !