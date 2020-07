Cité de l’Espace : Retransmission en direct du décollage de la mission Mars 2020

Partager Facebook

Jeudi 30 juillet, suivez en direct le décollage de la mission Mars 2020 depuis la Cité de l’Espace Toulouse.

Dans le cadre de la mission Mars 2020, la NASA lance le 30 juillet 2020 son tout nouveau Rover Perseverance, à bord d’une fusée Atlas 5, depuis Cap Canaveral en Floride. Le rover martien, équipé d’une caméra laser française, conçue et réalisée en grande partie à Toulouse (IRAP / CNES), se posera le 18 février 2021 au sein du cratère Jezero situé au nord de l’équateur de la planète Mars, après un voyage de 7 mois.

La cité de l’Espace propose de suivre en direct le décollage de la mission Mars 2020 et du rover Perseverance. Le décollage de la mission Mars 2020 est prévu à 13h50 et sera commenté en direct par les équipes de médiation de la Cité de l’espace : Olivier Sanguy et Nicolas Berton, aux côtés des acteurs de la mission Mars 2020/Perseverance.

La mission Mars 2020 a pour objectif l’étude géologique d’environnements anciens de la planète Mars, la recherche de traces de vie, la collecte et le stockage d’échantillons martiens qui seront ensuite récupérés par une mission future pour les rapporter sur Terre. La mission Mars 2020 a aussi pour but de préparer l’exploration humaine future. La France participe à la mission en contribuant à l’instrument SuperCam, la caméra laser du rover.

Rendez-vous le 30 juillet à la cité de l’espace Toulouse.

Achat des billets en ligne sur www.cite-espace.com