Une première recrue hivernale pour le Toulouse FC !

Le Toulouse FC enregistre la venue de Yann Gboho (Bruges) pour débuter son mercato hivernal.

Après une première partie de saison réussie du côté du Cercle Bruges (7e), Yann Gboho effectue son retour en France. Le Toulouse Football Club accueille donc ce prometteur milieu offensif de 22 ans formé au Stade Rennais. Après deux titres de Champion de France en U17 et U19, le néo-toulousain découvrira les bleuets avec 27 sélections pour 19 titularisations et un total de 7 buts. Il découvrira la Ligue 1 en 2019 avec son club formateurs lors de deux saisons pour 18 matchs de Ligue 1 mais surtout 4 matchs de Ligue des Champions (2020-2021). Il partira ensuite pour l’Eredivisie et le Vitesse Arnhem puis en début de saison la Jupiler Pro League avec le Cercle Bruges.

Yann Gboho est désormais un joueur du TéFéCé et vient renforcer le secteur offensif de Carles Martinez Novell. Il portera le numéro 37 !