Charlotte Cardin rejoint la programmation du Bacchus Festival

La chanteuse Charlotte Cardin se rajoute à la programmation du Bacchus Festival du 6 au 9 juin 2024 au Château de Valmy (Argeles sur Mer).

Après les singles Big Boy et Main Girl, CHARLOTTE CARDIN devient un phénomène international avec son premier album Phoenix, sorti en 2021. Des centaines de millions de diffusions en streaming plus tard et accompagnée des louanges de la presse internationale, la lauréate de quatre prix JUNO s’ouvre comme jamais auparavant sur son deuxième album, 99 Nights.

Elle se livrera à coeur ouvert sur la scène de Bacchus Festival le jeudi 06 juin prochain. Elle rejoint ainsi Etienne Daho, Pierre de Maere et Hervé prévus pour le 8 juin. D’autres noms arrivent !

Réservations : https://festival-bacchus.fr/