Une pièce sur les attentats de 2012 ce mardi à Toulouse

La Cave Po’, à Toulouse, propose de découvrir la pièce « Des Feux dans ces mots » une oeuvre autour des attentats de 2012.

Dix ans après l’assassinat de Jonathan, Gabriel et Arieh Sandler, et de Myriam Monsonego au collège-lycée juif Ozar HaTorah (renommé Ohr Torah), situé rue Jules Dalou à Toulouse, l’association Militants des Savoirs élabore un projet de recherche autour des témoignages des victimes et des récits de témoins (ancien·nes élèves, parents d’élèves, enseignant·es, habitant·es de la rue).

Depuis 2 ans , une équipe de recherche de l’Université Toulouse II Jean Jaurès dirigée par le professeur Séraphin ALAVA et une association « Les Militants des savoirs » recueillent les témoignages des victimes et témoins de l’attentat de Mohamed Merah devant l’école Ozar hatorah. Cette équipe documente les traumatismes, mais également la résilience dont chacun·e a dû essayer de faire preuve pour continuer à vivre après ce drame.

Le dramaturge Gabriel de Richaud s’empare alors de ce projet autour du travail de mémoire et du vivre- ensemble pour proposer une création originale. Ce travail financé par la région Occitanie a donné lieu à une travail artistique théâtral (tissages de mots) qui sera présenté aux toulousains le 15 mars à 19h30 à la cave poésie puis présentera son travail aux lycéens de Toulouse.

« Des Feux dans ces mots »

Mardi 15 mars 2022 à 19h30

La Cave Po’