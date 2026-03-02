Théâtre à Toulouse : « Le Prénom » avec Cartman et Jean-Luc Lemoine au Casino Barrière

Une soirée de rires s’annonce au Casino Barrière de Toulouse ! Le mercredi 25 mars 2026, venez découvrir la nouvelle adaptation de la comédie culte « Le Prénom », portée par un duo explosif : Cartman et Jean-Luc Lemoine.

Le synopsis : un dîner de famille qui vire au chaos

Vincent (interprété par Cartman), un quarantenaire à qui tout sourit, s’apprête à devenir père pour la toute première fois. Il est convié à dîner chez sa sœur Élisabeth et son beau-frère Pierre (Jean-Luc Lemoine). Sur place, il y retrouve Claude, un ami d’enfance proche de la famille.

En attendant l’arrivée d’Anna, la jeune épouse de Vincent éternellement en retard, les convives le pressent de questions sur sa future paternité dans une ambiance chaleureuse et bon enfant.

Mais la soirée bascule irrémédiablement lorsque l’on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour son futur enfant. Sa réponse, inattendue et provocatrice, va faire éclater les certitudes et plonger la famille dans un véritable chaos hilarant.

Une distribution de choix pour une comédie incontournable

Cette pièce, devenue un grand classique du théâtre contemporain, explore avec cynisme et humour les relations familiales, les rancœurs et les non-dits.

Une pièce de : Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Mise en scène : Eric Laugérias

Avec sur scène : Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison

Informations pratiques du spectacle

Ne manquez pas ce rendez-vous théâtral immanquable dans la Ville Rose !