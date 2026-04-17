Spectacle enfant à Toulouse : « Vérantha » fait son grand retour au Théâtre des Grands Enfants !

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Les vacances scolaires débutent, et c’est le moment idéal pour partager un moment de magie en famille. Ce week-end des 18 et 19 avril à 11h, le Théâtre des Grands Enfants situé à Cugnaux, aux portes de Toulouse, propose une escapade théâtrale tout en douceur pour les plus petits. Au programme : le retour très attendu de Vérantha, un conte musical et poétique qui promet d’émerveiller petits et grands.

Le Retour d’un Classique Poétique et Sensible

Face à une forte demande du public, l’équipe du théâtre a décidé de reprogrammer l’une de ses toutes premières créations. Vérantha n’est pas qu’un simple spectacle : c’est une véritable immersion dans un univers enchanteur où se mêlent harmonieusement comptines, aventures trépidantes et interactions avec les jeunes spectateurs.

Pour cette nouvelle série de représentations, le public aura la joie de découvrir sur scène une nouvelle artiste, Émilie, qui reprend le rôle-titre avec une délicatesse et une émotion remarquables. C’est une belle occasion de (re)découvrir ce personnage touchant qui a déjà conquis le cœur de nombreuses familles toulousaines.

Cap sur les Caraïbes : L’Histoire Enchanteresse de Vérantha

L’intrigue nous transporte loin de la Ville Rose, direction les Caraïbes, sur la magnifique île de Montserrat. Ce petit coin de paradis est protégé et gardé par Vérantha, une princesse téméraire, pétillante et qui n’a décidément pas froid aux yeux !

Cependant, le danger rôde. Chaque année, la tranquillité de l’île est menacée par le réveil des volcans environnants. Pour sauver sa terre natale et aider à renouveler la beauté florissante de la nature, notre jeune héroïne va trouver du soutien auprès du vieil arbre Caoutchouc, le véritable arbre de la vie. Celui-ci lui confie une mission cruciale : recharger les pierres précieuses de son collier magique.

Les enfants sont invités à embarquer dans cette aventure étonnante et à découvrir avec Vérantha des chansons magiques pour mener à bien cette quête renversante !

Une Création Artistique Originale

Ce rendez-vous théâtral est le fruit d’un travail passionné, écrit et mis en scène par Laure Valentin. Le spectacle bénéficie également d’une atmosphère sonore unique : les musiques originales ont été composées par Steve Moune, qui signe pour ce grand retour de tout nouveaux arrangements musicaux.

Comme le rappelle si bien l’équipe du Théâtre des Grands Enfants :

« Merci à vous de croire, comme nous, que l’art peut éveiller, rassembler et transformer. »

Informations Pratiques et Réservations

Ne manquez pas ce premier temps fort des vacances pour initier vos enfants à la magie du spectacle vivant !

Dates : Ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 avril à 11h00

Lieu : Théâtre des Grands Enfants, 2 rue du Pré Vicinal, 31270 Cugnaux

Public : Un rendez-vous tout en douceur pour les plus petits

Téléphone : 07 49 62 57 70

Site Web : theatredesgrandsenfants.com

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