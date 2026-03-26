Ici, c’est chocolatine : L’événement 100% Sud-Ouest avec Les Toulousains au Casino Barrière !

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Le débat est clos, l’affiche est formelle : Ici, c’est chocolatine ! Le 1er avril prochain, préparez-vous à rire aux éclats avec le trio d’humoristes le plus emblématique de la Ville Rose. Le Casino Barrière Toulouse accueille la nouvelle édition très attendue des « Chocolatines d’Or ». Un rendez-vous incontournable pour célébrer les talents de notre belle région, le tout avec une bonne dose d’autodérision.

Les Chocolatines d’Or : La cérémonie qui régale

Comme chaque année (ou à peu près, on ne compte plus quand on s’amuse), les Chocolatines d’Or viennent récompenser les talents et les réalisations les plus remarquables de l’année écoulée. Mais attention, oubliez le tapis rouge guindé des Césars ou des Oscars !

Il s’agit ici d’une parodie savoureuse des cérémonies de récompenses, cuisinée « à la sauce Sud-Ouest ». Aux commandes de cette soirée de gala pas comme les autres, on retrouve évidemment la troupe des Toulousains : les incontournables Fred Menuet, Mélissa Billard et Pat Borg. Accompagnés d’invités surprises, ils rendront un hommage plein d’humour et de chauvinisme (assumé) à celles et ceux qui ont fait briller le Grand Sud-Ouest.

Passez à la télé : Un enregistrement pour france.tv

Cerise sur le gâteau (ou plutôt, sucre glace sur la chocolatine) : ce spectacle n’est pas une simple représentation. En prenant place dans la magnifique salle du Casino Barrière Toulouse, vous deviendrez acteur de la soirée !

En effet, l’événement sera enregistré pour une diffusion sur france.tv. C’est l’occasion parfaite de faire résonner votre plus beau rire toulousain devant les caméras et de montrer à la France entière que dans le Sud-Ouest, on sait manier le second degré comme personne.

Infos Pratiques pour ne rien manquer

Ne tardez pas à réserver vos places, ce genre de soirée affiche souvent complet très rapidement !

Spectacle : Ici, c’est chocolatine – Les Chocolatines d’Or

Artistes : Les Toulousains (Fred Menuet, Mélissa Billard, Pat Borg) et leurs invités

Lieu : Casino Barrière Toulouse

Date : Mercredi 1er avril 2026

Heure : 20h30

Particularité : Soirée enregistrée pour france.tv

Qui remportera le précieux sésame cette année ? Venez le découvrir en direct et participez à la soirée la plus croustillante de la saison !