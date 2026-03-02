Sacrée Nicole : La comédie qui fait du bien à la Salle Nougaro

Une histoire de famille farfelue et touchante

Sacrée Nicole est une comédie hilarante qui nous plonge dans le quotidien de trois sœurs, aussi différentes qu’attachantes. Leur vie est soudainement chamboulée par une nouvelle de taille : l’annonce du cancer du sein de leur mère.

Face à cette épreuve, chacune réagit à sa manière :

Alex , l’aînée, tente de prendre les choses en main de façon autoritaire.

Alice , la sœur du milieu, essaie d’aider à distance depuis San Francisco.

Agathe, la cadette, s’enferme dans un déni total.

Vont-elles se poser les bonnes questions ? Parviendront-elles à prendre les bonnes décisions pour soutenir leur mère ? Entre quiproquos et émotions, rien n’est moins sûr, mais leur dynamique universelle résonnera en chacun de nous.

L’ADN de la troupe du Pompon : l’humour comme pédagogie

Après avoir abordé avec brio le droit des femmes (Et pendant ce temps, Simone veille) et la laïcité (100% Marianne), la troupe du Pompon s’attaque à la prévention du cancer du sein. Fidèle à sa marque de fabrique, elle réussit le tour de force d’allier rire, tendresse et pédagogie. Le résultat est une pièce lumineuse, drôle et profondément bienveillante.

Infos Pratiques

Date : Vendredi 13 mars 2026

Horaire : 20h30

Durée : 1h20

Billetterie : Salle Nougaro

L’équipe artistique