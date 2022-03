Bénabar en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le chanteur Bénabar sera en concert ce mercredi 16 mars au Casino Barrière de Toulouse.

Bénabar revient avec un nouveau spectacle festif et tendre, entouré de toute sa fidèle bande tonitruante de musiciens. Toujours aussi énergique et proche du public, franc et attachant, Bénabar prépare une tournée de haute volée ! Il nous promet des concerts ponctués de ses titres phares mais aussi de chansons de son nouvel album qui donne son nom à la tournée : «Tournée des Indociles».

Il est de retour, impatient et prêt à en découdre joyeusement avec la vie. Les shows seront haut en couleurs et en poésie, entre rires et émotion. Un condensé de belles histoires racontées par un artiste de plus en plus libre au fil du temps et bien décidé à nous le chanter !

Bénabar en concert

Le 16 mars au Casino Barrière

www.bleucitron.net