Une oeuvre de Shakespeare cette semaine à l’Aria

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de la saison hors les murs d’Odyssud Blagnac, la salle de l’Aria à Cornebarrieu accueille la pièce « Comme il vous plaira » de William Shakespeare avec Barbara Schulz.

Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère le vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme la soeur de Rosalinde. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc, poursuivies par le jeune Duc. Vous avez du mal à tout comprendre ? Une bonne raison pour venir découvrir cette pièce jubilatoire et brillante, sa mise en scène dynamique et joyeuse, et sa distribution haute en couleur emmenée par l’excellente Barbara Schulz.

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/