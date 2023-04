Le Vélotour à Toulouse le 16 avril

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Vélotour Occitanie prendra place dans les rues de Toulouse le 16 avril prochain.

L’événement cyclo-ludique n°1 en France pose ses valises pour la 4ème fois de son histoire à Toulouse, en Région Occitanie, le dimanche 16 avril prochain. 17 ans après sa création à Dijon, VÉLOTOUR est devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de vélo dans tout l’hexagone. La ville rose accueillera cette année 5 000 participants à l’occasion de cette joyeuse déambulation de cyclistes, qui traverseront des lieux habituellement fermés aux personnes à vélo !

Un parcours 100% inédit

Le départ sera donné depuis la base de sports et de loisirs des Argoulets, qui sera également le lieu d’arrivée de la balade et le ravitaillement, quant à lui, prendra place à l’Esplanade du Ramelet.

Au programme, une boucle principale de 18 km où les participants partiront à la découverte d’une caserne de pompiers, du siège de notre partenaire Groupama d’Oc, de jardins familiaux ou encore d’un collège.

Et aussi 2 boucles optionnelles de 7 km et 3 km, qui emmèneront les participants sur les pistes de l’aérodrome de Toulouse – Lasbordes, ainsi qu’à la découverte du 14ème Régiment d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste !

Rendez-vous sur velotour.fr/toulouse