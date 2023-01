Izia de retour au Bikini !

Partager Facebook

Ce jeudi, Izia sera de retour sur la scène du Bikini Toulouse avec son nouvel album.

On pensait la connaître par coeur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Izïa a signé son grand retour cette année avec son cinquième album cet été, un retour tout aussi réjouissant pour son public que salvateur pour elle. A l’écoute, on comprend que les doutes et les limites n’ont pas leur place dans ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste assume avec talent son goût pour la pop, pas incompatible avec les guitares et les beats nerveux, ni avec la célébration de sa force et l’envie de se battre.

Elle sera de retour au Bikini une nouvelle fois à guichets fermés pour un concert dont elle seule a le secret !

Infos : www.lebikini.com