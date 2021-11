Une jeune marque française aux Galeries Lafayette de Toulouse !

Partager Facebook

JANĒCIO, jeune marque française de pièces responsables, lance un nouveau concept de corner éphémère pour concevoir son vêtement personnalisé au sein des Galeries Lafayette de Toulouse et Bordeaux.

Après un franc succès aux Galeries Lafayette de Tarbes, Pau et dernièrement Biarritz, le corner éphémère est étendu aux Galeries Lafayette de Bordeaux (du 22 novembre au 05 décembre) et Toulouse (du 6 décembre au 19 décembre).

Les pièces sont conçues et fabriquées à la commande dans l’atelier de la marque, à Pau, avec des tissus français, espagnol ou italien. Anaïs Goussy, jeune styliste de 29 ans et fondatrice de JANĒCIO, s’unit aux Galeries Lafayette pour prôner une mode responsable et de caractère.

JANĒCIO, marque-concept de vêtements haut de gamme basée dans le sud-ouest de la France, conçoit et fabrique à la commande des modèles élégants, intemporels et de caractère. La jeune marque fait ainsi renaître le savoir-faire à la française et le temps où les couturières concevaient et confectionnaient à la commande.

Chez Janēcio, les clients commandent leurs modèles personnalisés en choisissant les tissus (motifs et couleurs) selon leur personnalité, leurs goûts et leurs envies.

Cette personnalisation se fait directement en ligne sur https://janēcio.com/ et aux Galeries Lafayette de Toulouse en décembre prochain.