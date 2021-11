Le Poids de l’âme, le spectacle de Chiara Marchese à la Grainerie

Partager Facebook

Le Poids de l’âme, le spectacle de Chiara Marchese s’installe ce jeudi 18 novembre à la Grainerie de Balma.

La Grainerie lance une première coopération avec le festival Marionnettissimo : le 18 novembre sera représenté Le Poids de l’âme (Tout est provisoire). Dans cette troisième création, Chiara Marchese développe de façon très singulière un langage scénique mêlant les arts du cirque et de la marionnette.Une pièce qui parle de notre déséquilibre, constant, et de l’illusoire notion de stabilité.



« Dans Le Poids de l’âme – tout est provisoire, je tire des traits, je dessine, je tends des fils entre plateau, spectateurs et spectatrices, par des ficelles, des pensées, qu’on partagera et qui évolueront au fil du spectacle. Je joue avec des objets du quotidien, les blister des médicaments, les pastilles, un pistolet, des factures. Je joue la défaite de l’artiste, je joue la défaite de la personne avant tout. Je joue un tremblement constant, héritage de ma technique de cirque, le fil souple et de ce que m’a appris cette technique. Dans ma pièce précédente Mavara, j’évoluais sous des masques et sous plusieurs couches et je muais en quelque sorte tout au long du spectacle. À la fin seulement, j’assumais cet état de fragilité et de précarité” explique Chiara Marchese.

> Info et réservations : https://la-grainerie.net/programmation/chiara-marchese-le-poids-de-lame-tout-est-provisoire/