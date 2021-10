Une exposition MAC à Labège près de Toulouse

Partager Facebook

iConcpet Labège lance son exposition immersive pour les passionnés d’Apple : Le Musée du Mac.

Du 18 au 23 octobre, retrouvez gratuitement de nombreux produits phares commercialisés par Apple des années 80 à aujourd’hui. Il s’agira d’une véritable rétrospective agrémentée d’informations et de conseils de la part d’un formateur Apple passionné.

Durant cet événement gratuit et ouvert à tous, les visiteurs pourront retracer l’évolution de nombreux produits phares commercialisés des années 80 à aujourd’hui. Il s’agira d’une véritable rétrospective dédiée aux produits Apple qui satisfera aussi bien les curieux que les amateurs aguerris.

En effet, en plus des nombreux objets exposés qui vous rappelleront des souvenirs, un formateur Apple sera également présent pour transmettre sa passion et répondre à toutes les questions des visiteurs. Plus de 50 produits en exposition : les premiers iMac, des iPad ainsi que des iPhones. L’occasion unique de redécouvrir ces produits devenus cultes et parfois même de réelles pièces de collection !

Informations pratiques sur le Musée du Mac :

Du 18 au 23 octobre 2021, de 10h à 19h

88 rue Galilée, 31670 Labège