Partenariat entre le Toulouse FC et la marque de BigFlo & Oli

Créée en 2017, la marque Visionnaire cartonne au près des jeunes et désormais va entrer dans le monde du foot grâce à un partenariat avec le TFC.

En s’apposant sur la face avant des maillots des équipes du Centre de Formation, de l’Academie et de la Pré Formation des Féminines, la marque Visionnaire affirme son soutien et sa volonté d’accompagner les jeunes joueuses et joueurs du TéFéCé dans leur formation, du plus jeune âge aux portes du monde professionnel.

Ce nouveau partenariat, qui porte les couleurs d’une association 100% toulousaine, verra également la mise à disposition d’une loge personnalisée aux couleurs de Visionnaire au sein du Stadium lors des rencontres du TéFéCé : de permettre aux amis de la marque, aux artistes en devenir ou aux créateurs de demain de se retrouver autour de la passion commune du football et de la culture urbaine.

Ce partenariat n’est pas étrange puisque les deux frères ont toujours dit leur admiration du club. Et puis ils ont joué au Stadium eux aussi. « Le TéFéCé est notre club de cœur ! Quand nous étions petits, nous sommes allés voir notre premier match de foot au Stadium avec notre père, c’était contre Châteauroux, nous étions alors en Ligue 2. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner le Club dans son ambition de remonter en Ligue 1. C’est aussi l’occasion de participer au développement des jeunes du club et au rayonnement notre ville. » explique Bigflo.