Concours. Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Nantes !

Le FENIX Toulouse accueille l’équipe de NANTES ce samedi au Palais des Sports. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Ce samedi 16 octobre aura lieu au Palais des Sports André Brouat , son premier match de gala de la saison 2021 – 2022. Le FENIX recevra Nantes, une équipe à haut potentiel pour la 6e journée du championnat de France. Au programme, une soirée spectacle et une ambiance de feu.

Une saison par intermittence pour le FENIX. Une première victoire face à Malmö ce qui leur a permis de se qualifier en EHF European League et une deuxième victoire contre Chartres lors de la 4e journée du championnat de France. Et la semaine dernière, le FENIX a entamé ses matchs avec une victoire également contre l’équipe de Cesson-Rennes le 06 octobre à la Glaz Arena. Le FENIX , c’est donc qualifié pour les quarts de la Coupe de la Ligue.C’est contre une équipe performante et invaincue de Paris que nos joueurs mèneront la bataille pour rejoindre le dernier carré de la compétition.

Entre temps à Dunkerque, nouvelle défaite des toulousains qui les classe à la dernière place du Championnat.Pour la réception de Nantes, le public est attendu pour décrocher ce deuxième succès de la saison.

Toulouseblog vous invite à cette rencontre !

FENIX Toulouse- NANTES

Samedi 16 octobre à 20h

Palais des Sport Toulouse

www.fenix-toulouse.fr