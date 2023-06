Rio Loco 2023 : Les artistes à ne pas manquer !

Partager Facebook

La 28ème édition de Rio Loco ouvre un nouveau chapitre avec une belle programmation à découvrir du 14 au 18 juin. Toulouse Blog a sélectionné les artistes à voir pendant le festival !

Quand le soleil revient, Rio Loco s’installe à la Prairie des Filtres avec une nouvelle thématique : Mundo Mix. Un plaidoyer pour les musiques populaires d’aujourd’hui, de tous les continents et qui emportera les publics dans un grand voyage. Une édition qui rendra aussi hommage à des figures iconiques de la musique à commencer par l’exceptionnel Celebrating Tony Allen « Spirit of the drum » FT. DAMON ALBARN, OXMO PUCCINO, MAH DAMBA, CHEICK TIDIANE SECK… Plus de 25 artistes sur scène pour célébrer, dans un esprit de fête, le créateur de l’afrobeat, Tony Allen, l’icône disparue en 2020.

En plus de ce concert événement mercredi, il y aura des artistes incroyables. On vous a sélectionné quelques noms qui ne faudra pas rater !

DJ Danifox – Mercredi 14 juin

Danifox est considéré comme l’un des noms montants de Príncipe, reconnu pour ses morceaux dancefloor et ses vibrations ludiques. Après avoir sorti son premier EP solo, ‘A Long Walk’, sur le label Point Records de Los Angeles, passant du kuduro à la house et mettant en avant ses propres voix, il a contribué avec ‘Dark Hope’, un titre de clôture poignant, à l’excitante compilation de 32 titres du label Príncipe, ‘Verão Dark Hope’.

Altess Ego – Mercredi 14 juin

À la croisée du hip-hop et du R&B, de la scène anglophone alternative et de la nouvelle garde toulousaine, le septet Altess Ego (anciennement The Roach) offre une énergie franchement communicative. Et ses deux EP rassemblés en un même opus, un groove sans concession.

Noga Erez – Mercredi 14 juin

La jeune Noga Erez insuffle une vitalité au rap avec ses paroles engagés sur des douceurs pop electro.

Ana Tijoux – Jeudi 15 juin

Le Rap Latino a sa révélation sous les traits de Ana Tijoux. Le grand public l’a découverte avec son single « 1977 », bande originale de la saison 4 de Breaking Bad. Éclectique, dansante, sa musique touche un très large auditoire.

Telmary & Habanasana – Jeudi 15 juin

La poétesse cubaine Telmary est une pionnière dans le hip hop à Cuba. Avec sa voix singulière et mélancolique, elle transmet un message positif et universel !

Soom T – Vendredi 16 juin

D’origine indienne, l’écossaise Soom T partage son flow inimitable sur toutes les scènes depuis plus de vingt ans. A Toulouse, elle sera accompagnée de son groupe The Stone Monks.

Lous And the Yakuza – Vendredi 16 juin

Autrice, compositrice, interprète, peintre, mannequin, cheffe d’entreprise… La chanteuse a de nombreux talents qu’elle exerce à la perfection. Après un premier opus, Gore, Lous and The Yakuza remet le couvert. En 2022, après avoir écumé les plus grandes scènes d’Europe et des États-Unis, lauréate du Grand Prix Sacem 2021 (catégorie « Révélation »), la rappeuse belgo-congolaise sort Iota. Hybride, ce second album se joue des styles (pop, soul, reggaeton) tout en offrant une nouvelle fenêtre sur son intimité.

Aurus – Vendredi 16 juin

Multi-intrumentiste, Aurus, de son vrai nom Bastien Picot, s’impose comme un ovni musical et visuel magnifique. Il distille ainsi le maloya de ses racines réunionnaises et l’entoure d’un écrin pop orchestral, tantôt aérien, tantôt percussif.

Tiken Jah Fakoly – samedi 17 juin

On ne présente plus le roi. On l’écoute juste et on profite de ses chansons, de sa voix inconique et de son charisme.

Kabeaushé – samedi 17 juin

Attention, performance scénique en approche. L’artiste kenyan aime bousculer les codes de l’électro et entraîner le public dans une frénésie de danse hypnotique, comme pour mieux l’embarquer dans son monde, un monde qui n’appartient définitivement qu’à lui. Vous allez vivre un moment musical hors du commun.

Jawi – dimanche 18 juin

Après plus de 7 années de concerts et de tournées, Jawi décide aujourd’hui de prendre son envol en solos, s’inspirant d’artistes tels que Deadmau5, Dusty Kid, Minilogue, Popof pour créer avec son guembri, une sonorité qui lui est propre.

Imany – dimanche 18 juin

Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…). Sans aucun artifice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs consciences autour de la puissance du féminin.

Bia Ferreira – dimanche 18 juin

Engagée, Bia Ferreira nous offre une musique combinant le funk, le reggae, le grave et la soul avec des paroles pour éveiller les consciences. Nous réveiller !