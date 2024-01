Ma Petite Entreprise débarque au Studio 55

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi 27 janvier, rendez-vous à 20h30 au Studio 55 pour découvrir « Ma petite entreprise », un spectacle totalement improvisé et qui sera donc renouvelé à chaque représentation !

Évènement sur les planches du Studio 55 ce samedi soir. La pièce de et avec Laurent Berthier, Joris Laduguie et Julie Safon invite les spectateurs à ouvrir les portes d’une entreprise qui sera créée à partir de leurs propositions, « Sera-t-elle familiale ? Ou sera-t-elle un géant de l’industrie ? Votre patron sera-t-il loufoque, tyrannique ou encore dépressif ? Vos collègues seront-ils hyper productifs ou toujours à glander en salle de pause ? Entre Caméra Café et The Office, venez vivre le quotidien déjanté d’une entreprise vraiment pas comme les autres. »

Infos :

Studio 55 (55 Av. Louis Bréguet, 31400 Toulouse).

Samedi 27 janvier à 20h30 – tarif première 20€

Samedi 10 février à 21h et samedi 16 mars à 19h – tarif unique de 23€ et tarif – de 25 ans : 19€