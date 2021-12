Un programme de vacances à la Cité de l’Espace !

Partager Facebook

A l’occasion des vacances de Noël, fin décembre, la Cité de l’espace propose des idées pour toute la famille, en lien avec l’actualité spatiale.

En ce mois de décembre, pour les vacances, la Cité de l’espace propose 4 offres d’actualité. Tout d’abord un atelier participatif et ludique pour comprendre comment sont sélectionnés les astronautes de l’Agence spatiale européenne, l’ESA et une exposition sur le futur de l’exploration spatiale européenne.

Les visiteurs pourront également s’immerger dans le Carré de l’actu avec « Suivi Mission Alpha » et découvrir la mission à laquelle a participé l’astronaute Thomas Pesquet. Ils pourront s’interroger sur le risque que présentent les astéroïdes avec le film IMAX ® sur les chasseurs d’astéroïdes et découvrir justement le 24 novembre le lancement de la mission DART sur ce sujet.

Terra Willy à la Cité de l’Espace !

Tout un programme à découvrir en famille comme par exemple l’exposition Terra Wiily. Une exposition à destination des 6 à 10 ans pour revivre des moments forts du dessin animée Terra Willy de TAT Productions. Au travers d’une mini-enquête il s’agit aider Willy à retrouver le chemin de la planète Terra Willy, pour qu’il rejoigne son ami Flash. Cette exposition est présentée sous forme de parcours et est co-produite par la Cité de l’espace, le Muséum de Toulouse et TAT Productions. La première partie du parcours permet aux enfants d’en savoir plus sur les missions des astronautes et l’exploration spatiale. La seconde partie de sensibilise les enfants à la botanique et la géologie prenant pour décor la planète du film, Terra Willy.

Toute la programmation : www.cite-espace.com

credit photo Cité de l’espace/ manuel Huynh