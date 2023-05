Un premier album pour Lombre et une date à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lombre dévoile son premier album « Ailleurs » sorti ce 12 mai 2023. Le Chanteur le présentera au Rex le 25 mai prochain.

Entre rap et chanson, Lombre livre un 1er album novateur et dans l’air du temps. Proche de Ben Mazué ou #Fauve, il nous fait passer d’une ballade piano voix, à des rythmes soleil, plus des cordes du Quatuor Debussy, qui nous entrainent dans un voyage intérieur où les rêves, l’espoir et l’honnêteté sont au coeur du propos. Il quitte le noir de son précédent EP pour entrer ans la lumiére tendre doublée d’une explosion d’énergie.

Pour écouter l’album : https://fanlink.to/lombre-ailleurs

Après quelques premières parties (Bigflo & Oli) et plateaux à Toulouse, Lombre présentera son dernier né sur la scène du Rex le 25 mai prochain.