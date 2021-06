Partager Facebook

Avec « Dieuzaide dans la ville », rendez-vous avec un parcours photographique dans les rues de Toulouse et en ligne jusqu’au 4 décembre 2021.

Grand photographe français, Jean Dieuzaide a œuvré toute sa vie à la reconnaissance de son art. À l’occasion du centenaire de sa naissance, la Mairie de Toulouse lui consacre une grande exposition rétrospective au Couvent des Jacobins, du 4 décembre 2021 au 6 mars 2022.

En préambule et dès aujourd’hui, on pourra découvrir « Dieuzaide dans la ville », un itinéraire mettant en lumière des lieux emblématiques de la vie et de l’oeuvre de l’artiste. Car s’il a photographié de nombreux pays et régions à travers le monde, Jean Dieuzaide s’est aussi beaucoup intéressé à la cité garonnaise, qu’il aimait et connaissait si bien.

Ce parcours concocté par les Archives municipales guide le visiteur dans les pas de l’artiste, virtuellement via le site urban-hist.toulouse.fr, mais aussi dans les rues de la ville pour découvrir une trentaine de tirages photographiques en grand format installés dans dix sites différents : les arcades du Capitole, le marché Victor Hugo, Jean-Jaurès (ex-UGC), Halle aux grains, musée des Augustins, 2 rue Joutx-Aigues, Château d’eau, Les Jacobins, le marché des Carmes et l’ENSEIIHT.

Dans le cadre d’ « Une Saison Photo à Toulouse » 21

>> Un parcours en forme de déambulation à découvrir librement dans l’espace public du 25 juin au 4 décembre, avec légendes accessibles depuis des QR codes

>> Sur Urban hist, un parcours virtuel et pérenne à partir du 25 juin

Crédit photo : @Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales Fête de la Musique