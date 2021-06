Top 14 : Le Stade Toulousain est de nouveau Champion de France 2021

Partager Facebook

Pour la 21e fois de son histoire le Stade Toulousain est devenu Champion de France en s’imposant face à LA Rochelle (18-8) vendredi soir au Stade de France. Toulouse fait le doublé Coupe d’Europe – Top 14.

Après une saison marquée par une cinquième étoile européen, les Rouge et Noir décrochent leur 21ème titre de Top 14 et conservent le Bouclier de Brennus gagné en 2019 ( pas d’édition en 2020). Au terme d’un match maitrisé de bout en bout, Toulouse a gagné une nouvelle finale face à La Rochelle pour marquer un peu plus l’histoire.

Et sur les réseaux sociaux, la fête était au rendez-vous !

𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀 🏆🛡️



Ils l'ont fait !!! Nos Stadistes soulèvent le 21ème Bouclier de Brennus de l'Histoire 😍🔥 pic.twitter.com/yIAREPj4Ct — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 25, 2021

Présentation des trophées à Toulouse samedi 26 juin, à partir de 16h sur les allées Jean Jaurès

Les Champions invitent les toulousains à célébrer ces titres ce samedi 26 juin, dans les rues de Toulouse. Les joueurs et l’ensemble du staff partiront d’Ernest Wallon à bord d’un bus à impériale et se dirigeront sur les allées Jean Jaurès pour présenter, à partir de 16h, la Coupe d’Europe ainsi que le Bouclier de Brennus.