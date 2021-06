Que faire à Toulouse cet été ?

Partager Facebook

La ville de Toulouse lève le voile sur une saison estivale et culturelle avec une belle programmation !

Plus de 50 manifestations dans une programmation qui mixe musiques, spectacle vivant, rendez-vous littéraires, expositions, cinéma, art contemporain et culture scientifique, visites… l’été à Toulouse sera effervescent !

Après avoir chillé aux Jacobins, écouté les concerts de Rio loco, voici les paroles et musiques du Marathon des mots, Dieuzaide dans la ville, la magie au Museum, les icônes de la photographie revisitées au Château d’eau, le cinéma sous les étoiles et la première exposition à La Grave, sans compter les Nuits d’été du Capitole…

Au programme

Rendez-vous musicaux

•Nuits d’été au Capitole – Théâtre du Capitole. . . . . . . . . . . . .du 6 au 21 juillet

•Musique en dialogue aux Carmélites –

Couvent des Carmélites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .du 13 juin au 12 septembre

•Les Siestes électroniques – Compans Caffarelli. . . . . . . . . . . . les 26 et 27 juin

•Le Jardin musical de Toulouse – musée Georges Labit. . . . . . . les 26 et 27 juin

•Festival Tango Postale – divers lieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 3 au 11 juillet

•L’Essentiel Festival – MEETT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .les 8, 9, 10 juillet

•Les tempos d’été – Metronum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .du 6 au 28 juillet

•Concerts du Chœur de chambre les éléments – divers lieux. . les 20 juillet et 10 août

•Les quartiers d’été de Toulouse les orgues – divers lieux du 28 juillet au 18 septembre

•Concerts de la Cave Poésie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .du 2 juillet au 28 août

•Halle night long (concerts gratuits) – Halle de la Machine . . du 2 juillet au 28 août

Spectacle vivant

•Fête du Lido – Lido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 14 au 19 juin

•Les Instantanés (spectacles gratuits) – espace public. . . . .du 1er juillet au 28 août

•ThéâtredelaCité – Le Tartuffe – cour de l’ISDAT. . . . . . . . . . . du 11 au 21 juillet

•Théâtre Garonne – spectacles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .du 29 juin au 2 juillet

•Théâtre Sorano – spectacles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er juin au 13 juillet

•Théâtre Jules-Julien – Rassemblées, journées de création . . . . du 26 au 28 août

•L’été au bord du lac – Lac de Reynerie . . . . . . . . . . . . . . du 5 juillet au 27 août

Expositions, musées, lieux de visite

•MITAU – La Grave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er juillet au 31 août

•Le Festin de Fébus – Couvent des Jacobins . . . . . . . . . . . . . jusqu’au 22 août

•Revue Noire -Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse. du 2 juin au 29 août

•Construire le dragon de Calais – Halle de la Machine. . . . . . . jusqu’à septembre

•Le Castelet, centre de mémoire sur la prison Saint-Michel . . . . . . permanent

•Musée Georges Labit

Musée des arts de l’Asie et de l’Égypte antique. . . . . . . . . . . . . . permanent

•Nuit des musées – Les Abattoirs, Castelet, musée Georges Labit. . . . 3 juillet

culture scientifique

•Magies-Sorcelleries – Muséum de Toulouse. . . . . . . . . . . jusqu’au 2 janvier 2022

•De l’amour – Quai des Savoirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jusqu’au 7 novembre

•Mission Alpha – Cité de l’espace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jusqu’à fin 2021

•Antoine de Saint-Exupéry : Un Petit Prince parmi les Hommes

L’Envol des Pionniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jusqu’au 2 janvier 2022

•Aeroscopia, musée dédié à l’aéronautique. . . . . . . . . . . . . . . . . permanent

•Nuit des musées – Muséum de Toulouse, Quai des Savoirs. . . . . . . . 3 juillet

festivals littéraires

•Marathon des mots – toute la métropole . . . . . . . . . . . . . .du 22 juin au 4 juillet

•Partir en Livre – toute la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . du 30 juin au 25 juillet

Photo / Cinéma

•Festival MAP – quartier Bonnefoy . . . . . . . . . . . . . . . . . du 18 juin au 11 juillet

•Catherine Balet – Galerie Le château d’Eau. . . . . . . . . . . . . du 19 mai au 22 août

•Festival Peuples et Musiques au Cinéma – Cinémathèque de Toulouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 25 au 27 juin

•Faites de l’image – parc de l’Observatoire. . . . . . . . . . . . . . . les 9 et 10 juillet

•Cinéma en plein air – Cinémathèque de Toulouse . . . . . . . du 9 juillet au 28 août

•Dieuzaide dans la ville espace public . . . . . . . . . . . . . . du 21 juin au 4 décembre

•Guy Bourdin – MATOU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusqu’au 29 août

•Ciné plein air (par les centres culturels) – divers lieux. . . . . . du 13 juin au 25 août

patrimoine

•Balades artistiques –

Espace Patrimoine et divers lieux. . . . . . . . . . . les 5 et 26 juin, 17 juillet, 7 et 28 août

•Visites guidées Reynerie à la folie –

Château de Reynerie . . . . . . . . . . . . . . . . . les 8, 15, 22, 28 juillet et 5, 12, 19, 26 août

Installations / Art contemporain

•Hugo Bel : Paysage mental – Cour du Castelet. . . . . . . . . . . . jusqu’au 15 août

•La Tangente du Temps avec L’Usine – Place Abbal. . . . . . . . . . . . le 19 août

•Georges Rousse – 2 installations :

-MEETT 2020 – Parvis du MEETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . permanent

-TOULOUSE 2020 – Pont Saint-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . jusqu’au 8 août

Les Instantanés de retour pour une saison 2

Afin d’encourager la reprise de la vie culturelle et artistique toulousaine et de soutenir les acteurs du territoire, la Mairie de Toulouse organise dès le 1er juillet un des temps forts de la saison : la deuxième édition des « Instantanés », des petites formes artistiques présentées dans différents quartiers de la ville.

Nés à la suite du premier confinement à l’été 2020, ces spectacles de plein air favorisent la rencontre des publics avec des œuvres de qualité, de formes et d’esthétiques diverses. L’occasion aussi pour les Toulousains de redécouvrir leur ville sous un autre jour dans un jardin, un patio, un port…

• Instantanés du 1er juillet au 28 août, du mardi au samedi à 17h et 19h