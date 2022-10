Un nouveau rendez-vous mondial de Breakdance à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Break’ in school Production organise le PINK CITY WORLD BATTLE, le nouveau rendez-vous mondial du Breakdance les 14,15 et 16 Octobre 2022 sur Toulouse.

La ville rose aime depuis des années la culture hip hop sous toutes ses formes. Le breakdance va recevoir une place de choix pendant trois jours avec le Pink City World Battle. C’est dans trois lieux de Tououse, le Connexion Live, le Port de l’Embouchure et l’Urbain Las, que le festival rassemblera sur tours jours les meilleurs danseurs et danseuses de Breaking, nouvelle discipline faisant son apparition aux JO PARIS 2024.

Au total, ce sont plus de 70 artistes en scène qui s’affronteront, en solo et par équipe, au sein

de différentes catégories : Bboys, Bgirls, Powermove, Footwork, Toprock, Crew… Autour des cercles de “battle”, le jury, les DJ’s et les MC’s (maîtres de cérémonie) invitent le public à encourager leurs favoris.

Premier jour

Coup d’envoi du fameux PINK CITY WORLD BATTLE le Vendredi 14 Octobre 2022 avec la #beforeparty. Au programme une soirée aux sonorités Funky & Old School ouverte à tous mais aussi la première étape du Battle international PINK CITY WORLD BATTLE avec les catégories 1vs1 Footwork et 1vs1 Toprock.

Le Connexion Live se transformera donc en arènes le temps d’une soirée et verra s’affronter lesplus grands danseurs internationaux.

Deuxième jour

Rendez-vous au Port de l’embouchure pour la PINK CITY BLOCK PARTY !!! Au programme la seconde étape de l’événement mondial tant attendu avec les catégories 1vs1 Bboys, 1vs1 Bgirls et 1vs1 Powermoves&Tricks. Les meilleurs Breakdancers au monde s’affronteront dans ce lieu mythique à la croisée entre patrimoine Toulousain et Culture Urbaine.

Également au programme : Graffiti Jam, Démos & Contests Skate/Trottinette/Bmx.. Battles en danses debout et autres concepts de folie !!!

Troisième jour

C’est le grand final ! Assistez à la troisième et dernière étape de l’événement mondial tant attendu avec la fameuse catégorie CREW VS CREW qui verra s’affronter les plus grandes délégations mondiales de Breakdance.s. Au total, ce sont près de 70 artistes en scène qui performeront dans un show unique en son genre. Autour des cercles de « Battle », le jury, les Dj’s et les Mc’s (maitres de cérémonie) invitent le public à encourager leurs favoris.

De nombreux shows et surprises vous attendent également lors de cette après-midi avec plus de 3h de spectacle dans un lieu unique!

Réservez vos places sur www.pinkcityworldbattle.com

Photos : Crédit @breakinschool