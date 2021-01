‘Un ballon pour tous’ pour les jeunes pousses du TO, mais pas seulement

Partager Facebook

Ce mercredi après-midi (27/01), sur le complexe sportif Toulouse Lautrec, les licenciés du TO XIII ont reçu un ballon de la part de la Fédération Française de Rugby à XIII, dans le cadre de l’opération « Un Ballon pour chacun – un ballon pour tous » mais aussi un protège-dents et une boite de masques.

Juste avant l’entraînement hebdomadaire, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, une cinquantaine de petit(e)s treizistes âgés de 5 à 12 ans se sont donc vus remettre un ballon, ainsi qu’un protège-dents, par Stéphanie LUTHIER (responsable de l’école de rugby), les services civiques du TO, et les représentants de l’association du club – Alain LANTIN, Jacques ROUQUET (respectivement trésorier et trésorier adjoint), et Nathalie JOUBERT (Vie du Club) – du Comité Départemental de la Haute Garonne de Rugby à XIII (Fabrice MAILLARD) et de la Ligue Occitanie de Rugby à XIII (Eric CASTEX).

Carlos ZALDUENDO, Président de la Table Ovale, était également présent pour accompagner le compagnon Laurent MARQUIS, fondateur de la société LM Trans Fret, qui a également offert un paquet de 100 masques chirurgicaux (FFP2) à chaque enfant et sa famille.

Un mercredi d’entraînement pas comme les autres au Toulouse Olympique, en somme.