Troisième édition du Girls Don’t Cry Festival à Toulouse ! 

La troisième édition du Girls Don’t Cry Festival revient du 24 au 26 novembre au Metronum Toulouse. Et ça va être exceptionnel !

Le Girls Don’t Cry Festival est une fête douce et euphorique, une bouffée d’air pour regonfler nos poumons dans un champ de ruines asphyxiant. Contre l’ordre mortifère du monde, les forces artistiques et activistes s’unissent pour un weekend tendre et joyeux. Le Girls Don’t Cry Festival est le rendez-vous des corps qui s’étreignent et se mêlent pour érupter comme un volcan.

Au programme, en plus des concerts, des expositions de Justine Thévenin et Sacha Noyé, des ateliers et des stands avec la coiffure La Varbue, le nailart TurboSnailz, le massage de Nagède ou encore le book club Utopies Queer et les performances fidefériste de Sien Van Hacker ou sur corde lisse de Lucio.

En musique, le Festival nous propose encore un line up de haute volée avec Alexi Shell, Ccontrary, DJ Working Class, Faustine, Vendredear, Mika Oki, Miss Stress, Ohjeelo et TO Van Kao. Découvrez les artistes : https://www.lapetite.fr/festival-2023/

Girls Don’t Cry Festival

Vendredi 24 novembre

Le Metronum Toulouse