Napoléon, Je ne suis pas un héros…que voir cette semaine au cinéma ?

Dans les salles de cinéma cette semaine, en plus de l’énorme sortie du Napoléon de Ridley Scott, on pourra découvrir Je ne suis pas un héros, Rien à perdre et la Vénus d’argent avec Pomme et Fianso.

Napoléon de Ridley Scott

Avec Joaquin Phoenix, Ian McNeice, Youssef Kerkour

Fresque spectaculaire, Napoléon s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie.

Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein

Avec Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy

Louis c’est ce mec super gentil. Et dans son cabinet d’avocat, ce n’est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change : on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses, Louis existe enfin ! Alors bien évidemment, il hésite à dire qu’il va très bien.

Rien à Perdre de Delphine Deloget

Avec Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils.

La Vénus d’argent de Héléna Klotz

Avec Claire Pommet, Niels Schneider, Sofiane Zermani

Jeanne a 24 ans. Elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. Pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c’est le moyen qu’elle a trouvé pour gagner sa liberté.