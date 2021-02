Trois salons Studyrama en mars à Toulouse

Partager Facebook

Toulouse accueille 3 salons d’orientation Studyrama le 6 mars, de 10h à 17h.

Pour intégrer la bonne formation dans l’établissement souhaité, les jeunes vont devoir se renseigner et échanger avec les représentants des établissements. La crise sanitaire a rendu l’accès à l’information plus difficile et a fortement impacté la manière dont ils appréhendent leurs études. Dans ce climat d’incertitude, Studyrama aide les jeunes à trouver leur voie.

Le mois de mars est un moment décisif dans l’orientation des jeunes. Le 11 mars marquera la fin des inscriptions sur Parcoursup, tous les futurs bacheliers et étudiants en réorientation devront formuler leurs vœux sur la plateforme. De plus, la phase d’inscription pour les formations hors Parcoursup ont également débuté.

Les experts Studyrama sont disponibles pour répondre à vos questions lors de trois salons :

Salon des Études Supérieures

Salon Sup’Alternance

Salon des Formations du Numérique

Inscriptions pour les salons de Toulouse : https://www.studyrama.com/salons