Transfert : Veljko Birmancevic arrive au  Toulouse Football Club

Jeudi soir, la saison des transferts a pris fin pour les clubs européens et de Ligue 1. Le TFC signe un dernier joueur le serbe Birmancevic. Le joueur de Malmo vient densifier le secteur offensif de Philippe Montanier, après les arrivées de Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga cet été. Formé au Partizan Belgrade, l’international serbe (3 sélections) a fait les beaux jours du club de Malmö FF depuis une saison et demi, fort de 27 buts et 13 passes en 71 matchs avec les « Bleu ciel ».