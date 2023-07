Winnterzuko en concert à Toulouse

Partager Facebook

Winnterzuko présentera son dernier projet en live au Metronum de Toulouse le jeudi 7 décembre 2023.

Ecouter un projet de Winnterzuko c’est s’embarquer dans un rush d’adrénaline sans fin. Un go fast slalomant entre productions hyperpop, eurodance voir drum’n’bass boosté par une nostalgie digitale qui vous agrippe sans plus jamais vous lâcher. Le rappeur dit tout dans ses textes. Sans jamais rien éluder. De son enfance dans un pays en guerre, de l’absence d’un père et l’amour qu’il porte à sa mère, de sa vie dans les HLM, de son désir de réussite sans faille.

Une plongée ultra réaliste et touchante qui atteint une nouvelle fois sa cible sur winntermania. Disponible le 17 mars, c’est déjà le septième projet du rappeur en l’espace de deux ans. Autant de sorties qui lui ont permis de commencer à raconter son histoire et à prendre une place de choix sur la scène rap francophone. Celle d’un OVNI capable de rapper sur tout type de productions en parlant avec une sincérité déconcertante de sa vie. Une vie qui défile en une poignée de punchlines qui font l’effet d’un uppercut en pleine tête.

Winntermania c’est douze titres d’un nouveau chapitre épique de l’histoire de Winnterzuko à découvrir au Metronum Toulouse en décembre prochain.

Réservations : spectacles.bleucitron.net