Laissez-vous Emporter par les Confidences Douces-Amères de « Au bout du comptoir la mer » au Grand Rond de Toulouse !

Dans le cadre de la carte blanche exceptionnelle accordée à la compagnie Le Bruit des Gens, ne manquez pas un solo poignant et attachant ! Le Théâtre du Grand Rond de Toulouse accueillera les vendredi 9 et samedi 10 mai 2025 à 21h00 le spectacle « Au bout du comptoir la mer », un texte vibrant de Serge Valetti.

Dans ce solo captivant, un artiste à la fois buveur à ses heures et mythomane assumé se confie, accoudé au bar d’un casino. Il nous livre des tranches de vie à la fois amères et drôles, nous contant ses rêves envolés, ses déboires touchants, le tout avec une humanité désarmante qui le rend profondément attachant, jamais ridicule.

« Au bout du comptoir, la mer ! » Un titre évocateur d’une existence restée en marge, d’aspirations profondes qui n’ont jamais pris le large. À travers les mots de Serge Valetti et l’interprétation habitée du comédien (dont le nom n’est pas précisé dans votre texte, pensez à l’ajouter si vous le connaissez), vous serez transportés dans un univers intime et universel à la fois.

La compagnie Le Bruit des Gens : Un Regard Pertinent sur l’Humain

Compagnie référente du Théâtre du Pont Neuf, Le Bruit des Gens est reconnue pour sa capacité à explorer la condition humaine face à diverses formes d’oppression. Avec « Au bout du comptoir la mer », la compagnie continue de nous offrir un théâtre engagé et sensible, où la parole individuelle résonne avec des échos plus larges.

Profitez de cette carte blanche de deux semaines au Théâtre du Grand Rond pour découvrir ce spectacle poignant ainsi que les autres propositions de cette compagnie talentueuse : trois spectacles et une lecture en avant-première de leur prochaine création vous attendent !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 9 et samedi 10 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Théâtre du Grand Rond de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

Réservations :

Le Théâtre du Grand Rond