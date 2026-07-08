Le dessin, un engagement pour la nature : rencontre exceptionnelle au Muséum de Toulouse

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Comment l’art peut-il nous aider à mieux comprendre et protéger notre environnement ? Le jeudi 16 juillet 2026, le Muséum de Toulouse ouvre ses portes pour une rencontre croisée passionnante autour du dessin scientifique. Un événement gratuit et inspirant, organisé dans le cadre d’un rassemblement international de dessinateurs, qui ravira les passionnés de nature, d’art et d’exploration.

Dans les carnets de voyage des peintres d’expédition

Observer le vivant, capturer l’instant et documenter le réel : tel est le quotidien des artistes Delphine Zigoni et Christophe Pons-Capitaine. Ces deux peintres talentueux ont la particularité d’avoir participé à de nombreuses expéditions à travers le monde, marchant dans le sillage direct des chercheurs et des scientifiques.

Lors de cette rencontre inédite organisée dans l’Auditorium du Muséum, ils partageront avec le public leurs expériences de terrain. Tous deux sont animés par une conviction commune : le dessin est bien plus qu’une simple illustration esthétique. C’est un puissant médium, un véritable levier capable de favoriser le dialogue entre la science et le grand public, et de soutenir des formes d’engagement essentielles pour la préservation de la biodiversité.

Au cœur du 14e Symposium International Urban Sketchers

Cet événement ne se tient pas par hasard dans la Ville rose à cette période de l’année. Il s’inscrit dans le cadre prestigieux du 14e Symposium International Urban Sketchers, un événement mondial qui met à l’honneur le dessin sur le vif.

La rencontre est ainsi le fruit d’un beau partenariat entre le Muséum de Toulouse, le réseau très actif des Urban Sketchers Toulouse et l’association Dessiner sur le Vif. Une belle occasion de faire rayonner la discipline et de rassembler les amateurs de croquis urbains et naturalistes autour d’une réflexion commune.

Prolongez la soirée avec un « Drink and Draw » au Muséum

L’art vous a donné soif de créativité ? La journée dédiée au dessin ne s’arrêtera pas là ! Après cette rencontre enrichissante de l’après-midi, le Muséum de Toulouse vous donne rendez-vous à 19h00 pour un événement tout aussi convivial : une grande soirée Drink and Draw (« Boire et Dessiner »).

Toujours en compagnie des membres d’Urban Sketchers, le principe est simple : un verre à la main, un carnet de l’autre, venez croquer les collections du Muséum dans une ambiance décontractée et festive. Pour participer à la soirée nocturne, n’hésitez pas à consulter les détails sur le site officiel du Muséum de Toulouse.

Informations pratiques pour la rencontre