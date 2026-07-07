Concert gratuit : le Trio Manga Rosa fait vibrer la ZAC Saint-Martin pour les Estival’Ouest

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Envie de voyager sans quitter Toulouse ? Le mercredi 15 juillet 2026, laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse du Trio Manga Rosa. Programmé dans le cadre de l’événement festif des Estival’Ouest, ce concert gratuit en plein air vous donne rendez-vous au cœur de la ZAC Saint-Martin pour une soirée estivale sous le signe du groove, du jazz et du soleil brésilien.

Un voyage musical coloré entre la France et le Brésil

L’été toulousain continue de nous offrir de belles surprises musicales. Pour cette nouvelle date des Estival’Ouest, une initiative culturelle qui dynamise les quartiers de la Ville rose, le public est invité à découvrir un projet musical aussi singulier que chaleureux : le Trio Manga Rosa.

Sur scène, l’alchimie est immédiate entre les trois musiciens : Joel Monteiro, Pablo Giusiano et Mathieu Cayla. Ensemble, ils forment une formation atypique où s’entremêlent un clavier-voix, une batterie percutante et les sonorités si particulières du cavaquinho (une petite guitare d’origine portugaise, véritable emblème de la musique traditionnelle brésilienne).

Groove, jazz et convivialité au rendez-vous

L’univers du Trio Manga Rosa est une invitation à la danse et au lâcher-prise. Le groupe propose un répertoire riche de compositions originales, portées par une énergie résolument chaleureuse.

La force de ce trio réside dans son métissage assumé. Les textes jonglent avec aisance et poésie entre le français et le portugais du Brésil, le tout enrobé par des harmonies subtilement teintées de jazz. Il en résulte un set vibrant et extrêmement accessible. Loin des concerts figés, leur musique crée un lien direct avec les spectateurs : elle donne irrésistiblement envie de se rapprocher, de bouger et de partager un véritable moment de convivialité en plein air.

Un événement gratuit et accessible à tous

Ce concert s’inscrit parfaitement dans l’esprit des soirées d’été toulousaines : se retrouver, découvrir et partager. Le parc de la ZAC Saint-Martin offre un cadre urbain et verdoyant idéal pour profiter de cette parenthèse musicale en fin de journée.

Informations pratiques

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour profiter de cette belle soirée !