Attachez Vos Ceintures : Jeanfi Janssens Atterrit au Casino Barrière de Toulouse pour une Soirée Hilarante !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le steward préféré des Français est de retour et prêt à vous faire décoller de rire ! Jeanfi Janssens se posera au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le mercredi 14 mai 2025 à 20h30 avec un tout nouveau one-man-show et une valise pleine d’anecdotes inédites.

Après avoir conquis le public avec son humour authentique et ses récits de vie truculents, Jeanfi revient pour nous embarquer dans de nouvelles aventures savoureuses. Attendez-vous à un choc des milieux détonnant, un télescopage de cultures hilarant, et une traversée de turbulences… de rire, bien sûr !

Avec son sens de l’autodérision et son regard unique sur le monde, Jeanfi Janssens sait croquer les situations les plus cocasses du quotidien avec une tendresse et une malice irrésistibles. Que vous soyez un habitué de ses spectacles ou que vous le découvriez sur scène, préparez-vous à une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et des éclats de rire garantis.

Son expérience de steward, ses rencontres improbables et ses observations désopilantes seront au cœur de ce nouveau spectacle. Jeanfi n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à partager ses propres contradictions et ses moments de gêne avec une sincérité désarmante qui le rend si attachant.

Ne manquez pas cette occasion de passer une soirée inoubliable en compagnie de Jeanfi Janssens, un artiste chaleureux et authentique qui sait comme personne transformer les petits tracas de la vie en grands moments de comédie.

Infos Pratiques :

Date : mercredi 14 mai 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Carré Or : 45€

– Catégorie 1 : 40€

– Catégorie 2 : 38€

– Catégorie 3 : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr