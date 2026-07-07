Cinéma en plein air : « The Rocky Horror Picture Show » célèbre ses 50 ans à la Cinémathèque de Toulouse

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Préparez-vous à frissonner de plaisir (et de folie) ! Le vendredi 10 juillet 2026, la cour de la Cinémathèque de Toulouse se transforme en temple du rock et de la transgression. Dans le cadre de l’incontournable festival « Cinéma en plein air » et de la programmation « Ciné sous les étoiles », venez célébrer le 50e anniversaire du film le plus culte de l’histoire : The Rocky Horror Picture Show. Une soirée à la belle étoile qui s’annonce mémorable.

Un demi-siècle de folie douce, de rock’n’roll et de transgression

Les années passent, les modes changent, mais il ne trépasse jamais. Sorti en 1975 sous la direction de Jim Sharman, The Rocky Horror Picture Show souffle cette année ses cinquante bougies. L’occasion idéale pour (re)découvrir ce monument du cinéma de minuit sur grand écran.

Joyeusement foutraque, résolument sexy et follement transgressive, cette comédie musicale inclassable parodie de A à Z tout un pan du cinéma fantastique et de science-fiction des années 50. Porté par une bande originale électrisante et l’inoubliable performance de Tim Curry dans le rôle du Dr. Frank-N-Furter, le film est une véritable ode à la liberté, aussi transgenre que rock’n’roll. La projection sera proposée en Version Originale Sous-Titrée en Français (VOSTFR), pour profiter au mieux de l’énergie communicative des acteurs.

L’ambiance magique de « Ciné sous les étoiles » à Toulouse

Assister à une projection à la Cinémathèque de Toulouse est toujours un moment privilégié. Lovée au 69 Rue du Taur, l’institution offre un cadre majestueux et intime pour savourer le 7e art.

Cette séance spéciale s’intègre parfaitement dans la dynamique estivale du festival Cinéma en plein air. Dès la tombée de la nuit, vers 22h00, la façade de la Cinémathèque s’effacera pour laisser place à la folie douce du château de Frank-N-Furter. Une expérience collective où le public, souvent déchaîné, fait partie intégrante du spectacle !

Avant-séance : échauffez-vous au Ciné-Bar

Pour patienter avant le début du film et profiter de la douceur d’une soirée de juillet à Toulouse, l’équipe a tout prévu. De 17h00 à 22h00, un Food truck sera installé sur place pour faire office de « Ciné-Bar ».

C’est l’endroit parfait pour se retrouver entre amis dès la sortie du travail, boire un verre, grignoter un morceau et se mettre dans l’ambiance avant que la projection ne commence.

Informations pratiques et billetterie

Ce classique attirant toujours les foules, surtout pour son 50e anniversaire, il est très fortement conseillé de réserver sa place en avance.