La « Pause musicale » s’invite au Musée des Augustins : un trio flûte, piano et saxophone enchanteur

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Au cœur de l’été toulousain, quoi de plus agréable que de mêler la beauté des arts visuels à la magie de la musique live ? Le jeudi 16 juillet 2026, le sublime Musée des Augustins vous donne rendez-vous à 18h30 pour une « Pause musicale » d’exception. Venez profiter d’un concert original en trio, pensé pour émerveiller toutes les générations dans un écrin patrimonial unique.

Une alliance instrumentale audacieuse portée par de jeunes talents

Pour cette édition estivale, la musique de chambre sort des sentiers battus. Oubliez les formations classiques traditionnelles : le public aura l’opportunité de découvrir l’alliance sonore riche et inattendue de la flûte, du piano et du saxophone.

Cet événement est le fruit d’un beau partenariat culturel avec le département Musique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès, véritable vivier de talents de la région. Sur scène (ou plutôt au cœur des collections), ce sont trois jeunes artistes prometteurs qui feront vibrer les murs du musée : Cécile Milan, Constance Cousi et Malo Dupriez. Leur complicité et l’originalité de leur répertoire promettent un moment de grâce et d’évasion.

Un rendez-vous culturel idéal pour toute la famille

L’acoustique majestueuse du cloître ou des salles du Musée des Augustins (situé au 21 rue de Metz) offre une dimension supplémentaire à cette performance musicale.

Soucieux de rendre la musique classique accessible à tous, l’événement est conçu pour être partagé par un public large. Cette « Pause musicale » est une sortie idéale à faire en famille, l’écoute étant adaptée et recommandée pour les enfants à partir de 6 ans. Une belle occasion d’initier les plus jeunes aux subtilités des instruments à vent et à clavier, tout en douceur.

Informations pratiques et billetterie

Attention à la subtilité tarifaire de ce bel événement : si le concert en lui-même est offert aux visiteurs, il nécessite de s’acquitter du billet d’entrée classique du musée.