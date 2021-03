Toulouse. Une programmation en ligne pour le Théâtre de la Violette

Partager Facebook

En attendant sa réouverture, le théâtre de la Violette, situé à Toulouse, donne plusieurs rendez-vous en ligne.

Touché par la crise comme tous les lieux culturels, le Théâtre de la Violette s’adapte pour continuer d’exister. Toujours dans l’attente d’une réouverture liée à une amélioration sanitaire en France, des rendez-vous sont proposés au public. Notamment aux enfants.

Deux spectacles réalisés par Laura Correa seront diffusés en direct. A la fin, le public pourra poser des questions aux comédiens autour de l’oeuvre présentée.

Premier rendez-vous samedi 3 avril à 18h30. La compagnie Univers Lutin présentera « Salimata » un spectacle à partir de 4 ans : https://www.theatredelaviolette.com/salimata_direct_live-53.html

Ensuite, le 9 avril à 20h30, la compagnie Confidences proposera de découviri « La Marée ». La Marée retrace le parcours de vie de deux femmes sur une période de 40 ans. Une histoire d’amour entre une mère et sa fille. Celle d’un lien indéfectible, par-delà les épreuves. Il y est question du temps qui passe et qui détruit les rêves, de l’écart entre désir et réalité. Malgré la gravité du sujet, La Marée est loin d’être une pièce triste. Face aux vicissitudes de la vie, les personnages déploient leur imagination, trouvent des solutions, réagissent avec légèreté, avec humour. À travers eux est aussi abordé le thème de la place des femmes dans la société.

vivez aussi la première émission de Radio Violette ce 30 mars sur https://www.facebook.com/theatredelaviolette/