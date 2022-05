Coupez, J’adore ce que vous faites, Frère et Soeur… Les sorties de la semaine au cinéma !

Partager Facebook

Que voir au cinéma en ce début de festival de Cannes ? Au programme, Coupez, J’adore ce que vous faites, Fuis-moi je te suis, Frère et Soeur et Don Juan.

Coupez ! de Michel Hazanavicius

Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage.

J’adore ce que vous faites

Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Fuis-moi je te suis de Kôji Fukada

Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu.

Frère et soeur ( 20 mai 2022 ) de Arnaud Desplechin

Avec Golshifteh Farahani, Marion Cotillard, Melvil Poupaud

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Don Juan (23 mai 2022) de Serge Bozon

Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…