Le groupe Hyphen Hyphen a annoncé une nouvelle tournée en 2023 avec un passage au Bikini de Toulouse le 11 janvier. Prêt à découvrir le « C’est la Vie Tour ».

Avec les beaux jours, Hyphen Hyphen nous offre une bonne dose de une avec un nouveau titre « Don’t wait for me » avec un nouvel album et surtout une tournée en 2023. Hâte de revoir le groupe sur la scène du Bikini !

Réservations sur www.lebikini.com