Toulouse : Trois nouveaux sites pour vos demandes de procurations.

A Toulouse, trois nouveaux sites pour déposer les demandes de procurations à l’occasion du 2e tour des élections municipales le weekend prochain.

Le 18 juin, la Préfecture de la Haute-Garonne a décidé d’ouvrir trois nouveaux lieux, en plus des commissariats de police et du tribunal d’Instance, où les demandes de procurations électorales peuvent être déposées du lundi 22 juin au vendredi 26 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h :

• La Préfecture de la Haute-Garonne, place Saint-Etienne

• La Cité administrative, 1 rue de la Cité administrative

• La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest, 155 rue des arènes romaines.

Les procurations faites en vue du second tour des élections municipales restent valables pour le second tour reporté au 28 juin.

>> Toutes les informations sur les procurations sur toulouse.fr