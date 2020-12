Toulouse. Tisséo récompensé pour sa fréquentation record en 2019

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mardi 8 décembre, lors de la 29e éditionPalmarès des Mobilités organisée par le magazine Ville Rail & Transports, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités a eu l’honneur de recevoir le Pass d’Or pour le réseau de transport de l’agglomération toulousaine.

Une belle récompense pour la fréquentation record du service TIsséo en 2019. C’est même la plus haute distinction du palmarès 2020. Le classement s’appuie sur les chiffres 2019 collectés auprès des grands réseaux français par l’Union des Transports Public (UTP).

Par rapport à 2018, en 2019, le réseau Tisséo a enregistré plusieurs hausses significatives : celle de l’offre en kilomètres (+1,13%), du nombre de voyages effectués (+5,7%), des recettes commerciales (+5,1%) et du taux de couverture, le ratio recettes/dépenses (+1,1%). Celui-ci s’affiche aujourd’hui à 41,1%, se positionnant dans les premiers du classement national.

Pour rappel, 198,7 millions de validations ont été enregistrées en 2019 soit une progression de la fréquentation sur les trois modes du réseau Tisséo :

+ 6,2% pour le tramway

+ 5% pour les bus

7% pour le métro

« 2019 fut une année riche de belles avancées et de nombreuses réalisations pour notre réseau de transport tous modes confondus, que ce soit le métro, le tramway, le bus, mais aussi le covoiturage, le stationnement, le vélo…Nos voyageurs bénéficient d’une offre de transport plurielle et renforcée et ils étaient au rendez-vous, cette année toujours plus nombreux, avec près de 200 millions de validations sur l’ensemble du réseau. Je suis très honoré de recevoir cette distinction qui valorise notre réseau et nous pousse à l’excellence. » déclare Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités en recevant ce prix.