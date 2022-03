Guerre en Ukraine : Toulouse aux côtés du peuple ukrainien

Partager Facebook

La ville de Toulouse lance plusieurs actions pour soutenir le peuple ukrainien en cette période de Guerre.

Toulouse, ville jumelée avec Kyiv (Kiev), exprime son soutien à la population ukrainienne.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, qui avait tenu à exprimer dès les premières heures sa solidarité au peuple ukrainien, avec une pensée particulière pour les habitants de Kyiv, s’est à nouveau adressé au maire de Kyiv, M. Vitali Klitschko, qu’il avait rencontré en 2017, pour lui demander quels sont les besoins de la capitale de l’Ukraine et de ses habitants auxquels nous pourrions répondre dans le contexte de guerre actuel.

La Mairie de Toulouse a ouvert une page solidarité Ukraine sur son site afin de faire le lien avec les associations caritatives et humanitaires présentes sur place qui font face à d’importants besoins en matériel d’urgence.

Les problèmes d’acheminement des aides ont conduit le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à privilégier la collecte de fonds.

Cette page d’information « Toulouse solidaire du peuple ukrainien » permet d’informer les Toulousains des dispositifs d’aide mis en place pour la population ukrainienne.

Une page dédiée à l’accueil des réfugiés va également être créée pour répondre à l’élan de solidarité qui se manifeste depuis quelques jours assorti de propositions. Pour le moment, aucune demande d’accueil de réfugiés ukrainiens n’est parvenue jusqu’à la Collectivité, mais pour anticiper, le cas échéant, un recensement des possibilités d’accueil et d’hébergement est en cours. Les bailleurs sociaux toulousains, Toulouse Métropole Habitat notamment, vont être sollicités pour recenser les logements potentiellement disponibles.

Par ailleurs, la Mairie de Toulouse procède à l’identification des besoins ressentis et exprimés par les associations de soutien.

L’objectif est de pouvoir répondre de manière adaptée et concrète en lien avec les associations humanitaires et l’ensemble des institutions impliquées.

La Mairie de Toulouse va également proposer à ses partenaires (C.H.U de Toulouse, Université Fédérale, Région Midi-Pyrénées…) de réactiver le groupe de travail mis en place à l’occasion de l’explosion de Beyrouth.

Jean-Luc Moudenc participera vendredi à Paris à une réunion de travail autour de Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, et les associations d’élus, où il représentera France Urbaine, l’association des grandes villes et métropoles. Cette rencontre permettra de préciser comment rendre le plus utile et le mieux adaptées possible les initiatives des collectivités locales pour aider les Ukrainiens.

En témoignage de solidarité avec le peuple ukrainien et la ville de Kyiv, ville jumelle de Toulouse, le Capitole reste pavoisé des drapeaux ukrainien, français et européen, et illuminé le soir aux couleurs nationales de l’Ukraine.

Enfin, un registre de soutien est ouvert à l’accueil du Capitole, où les Toulousains peuvent exprimer leurs témoignages.