Mediapart et Premières Lignes présentent Média Crash à Toulouse

Mediapart et Premières Lignes présentent leur documentaire le mercredi 2 mars au cinéma Utopia Borderouge.

Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés, neuf milliardaires, détiennent plus de 90% des grands médias en France télévisions, radios, journaux. Certains utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés, au détriment de l’information d’intérêt public.

En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Les grands perdants sont les citoyens.

Entre influence et agenda politique de moins en moins caché, avec la complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent volontiers, quand ils n’exercent pas eux-mêmes des pressions.

Les journalistes de MEDIAPART et de PREMIERES LIGNES s’associent pour décortiquer ce que l’on voit trop – l’extrême-droitisation du débat où les faits n’ont plus la moindre importance – et révéler des censures ou des auto-censures dans les grands médias. Des journalistes témoignent de pressions pour empêcher l’information du public. Une enquête racontée comme un polar pour répondre à une énigme : qui a tué le débat public ?

Mercredi 2 mars à 20h, séance au cinéma Utopia Borderouge à Toulouse, en présence de Valentine Oberti, journaliste à Mediapart et co-réalisatrice du film.