Toulouse lance le mois de l’égalité femmes-hommes !

À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes du 8-Mars et de l’instauration ambitieuse et pérenne d’un Mois dédié à l’égalité femmes-hommes par la Mairie de Toulouse, le travail de visibilisation des femmes dans l’espace public se poursuit dès aujourd’hui, 1er mars 2022.

La collectivité est engagée de longue date pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Son exposition photographique de portraits de toulousaines : Femmes inspirantes, femmes remarquables, déployée à l’échelle de la ville, vise à encourager les femmes à oser, à expérimenter, à créer et à ouvrir le champ des possibles. Ces parcours témoignent de grands progrès en matière de rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Ce projet affirme aussi la détermination de la Mairie à soutenir la place et la légitimité des femmes dans les espaces publics et l’égal accès des femmes et des hommes à ces espaces.

En outre, l’égalité entre les femmes et les hommes est l’affaire de toutes et de tous, c’est pourquoi Toulouse Métropole s’est également engagée depuis plusieurs années. Dans la volonté d’agir ensemble, près d’une quinzaine de communes se mobilise à l’occasion du 8-Mars en exposant des portraits de femmes inspirantes et remarquables de leur territoire communal, amplifiant ainsi l’amorce toulousaine.

La programmation de ce mois propose de très nombreux rendez-vous comme le 13 mars, avec « Sport au féminin », une journée que la Mairie de Toulouse destine à promouvoir la pratique physique et sportive des femmes.

Le programme :