Toulouse: Report du spectacle de Benjamin Tranié à la rentrée 2020

Initialement prévu les 29 et 30 avril prochain à la Comédie de Toulouse, le spectacle de Benjamin Tranié est reporté au 30 septembre et 1er octobre 2020 toujours dans la même salle.

Cette décision fait suite aux mesures restrictives prises par les autorités face au Covid-19 (dit Coronavirus). Vos anciens billets restent valables pour cette nouvelle date.

Benjamin Tranié a fait parti de la troupe de « La Grosse Émission » sur la chaîne Comédie Plus entre 2015 et 2016. En Décembre 2016, il co-présente le gala « Humour vers le Futur » avec Artus dans le cadre du Festival du Montreux Comedy. Depuis Janvier 2017, on le retrouve en tant que chroniqueur sur Radio Nova dans l’émission « Les 30 Glorieuses » avec plusieurs personnages : le beauf, Tranié Raconte ou encore Claude Bourbier. On le retrouve à cette même période et pendant 2 ans, sur scène dans la comédie « Ben Hur ». En Mars 2018, Benjamin apparaît sur France 4 dans un rôle récurrent pour la série « Like Moi ! ».

Depuis Octobre 2018, il joue son seul en scène « Le dernier relais » et lon peut le retrouver en guest sur Canal + dans le « JT pressé » ou dans « J+1 ». En Août 2019, il lance son premier podcast « Tranié Raconte ».

Rendez-vous à la rentrée 2020 pour découvrir Benjamin Tranié sur scène à la Comédie de Toulouse !

Réservations : www.bleucitron.net