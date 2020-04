Les joueurs du Stade Toulousain récoltent près de 83 000 euros pour les Hôpitaux de Toulouse

Partager Facebook

Et c’est au final 82 976 € récoltés par le Stade Toulousain pour les Hôpitaux de Toulouse avec pas moins de 3499 participants.

Les joueurs du Stade Toulousain ont réalisé une belle opération avec leur cagnotte Leetchi. Avec près de 83 000 euros récoltés, les stadistes ont su réunir autour de leur couleurs. Et c’est pas moins de 3 499 participants à la cagnotte à qui les toulousains offriront des maillots aux profits des Hôpitaux de Toulouse qui lutte actuellement contre le Coronavirus COVID -19. L’objectif est de récupérer un maximum de dons afin de soutenir les Hôpitaux de Toulouse qui se battent chaque jour contre le Covid-19.

Pour récompenser les plus généreux (+ de 10 euros), un tirage au sort a eu lieu 4 avril pour permettre d’offrir des maillots du club Champion de France ou autre.

Julien Marchand, capitaine du Stade Toulousain, et à l’origine de la cagnotte, a dévoilé aussi quelques gains : Clement Castet (maillot Stade Toulousain) – François Cros (maillot XV de France) – Sébastien Bezy (maillot Stade Toulousain)- Iosefa Tekori (maillot Samoa) – Sofiane Guitoune (maillot Stade Toulousain) – Yoann Huget (maillot XV de France) – Arthur Bonneval (maillot seven de France) – Thomas Ramos (maillot XV de France) – Antoine Dupont (maillot XV de France) – Maxime Médard (maillot Stade Toulousain) – Julien Marchand (maillot XV de France) – Alban Placines (maillot Stade Toulousain) – Pierre Fouyssac (maillot Stade Toulousain) – Charlie Faumuina (maillot Stade Toulousain)- Zack Holmes (maillot Stade Toulousain) – Romain Ntamack (maillot XV de France) – Jerome Kaino (maillot All Blacks) – Dorian Aldegheri (maillot Stade Toulousain) – Richie Gray (maillot Ecosse)- Cyril Baille (maillot XV de France) – Peato Mauvaka (maillot XV de France)

