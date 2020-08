Toulouse. Réouverture de la piscine Nakache ce mercredi 5 août

Partager Facebook

La Piscine Nakache de Toulouse, fermé depuis ce weekend en raison de cas de COVID 19, rouvrira ce mercredi 5 aout à 14h.

Pour assurer l’ouverture du plus grand bassin toulousain et offrir un service maximal en cette période estivale, les agents de la piscine Papus ont été mobilisés pour cette réouverture. Cette mobilisation implique donc temporairement la fermeture de la piscine Papus.

Pour mémoire, la fermeture provisoire de la piscine Nakache a été décidée suite à l’identification de deux cas covid-19 au sein du personnel. Le site a été désinfecté. L’ensemble des cas contacts a d’ores et déjà été identifié par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Toutes les précautions d’information et de suivi ont été prises et les tests sont en cours.