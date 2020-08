Un clip pour Coup de Blues/Soleil de BigFlo & Oli feat Bon Entendeur

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousain offrent un clip au titre de l’été « Coup de Blues/Soleil » avec Bon Entendeur.

En juillet dernier, BigFlo & Oli sortait un EP avec Bon Entendeur. Deux titres estivaux. En plus d’une collaboration avec Edouard Baer sur Libre, on découvre le très bon « Coup de Blues /Soleil« . On adore le clip sorti ce mercredi 5 aout réalisé par Max Lacombe avec l’acteur Sami Outalbali en vacances. Et on danse sur ce son et mention spéciale pour le couplet de Oli toujours parfait.

Pour aller plus loin : Ecoutez le nouvel EP de BigFlo & Oli avec Bon Entendeur !

Vidéo : Le clip d’Insolent #4 de BigFlo & Oli